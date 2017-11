Ed Sheeran, élu « Artiste Masculin International de l'Année »

Après les femmes, place aux hommes. L’année dernière, c’est le Canadien Justin Bieber qui remportait le trophée du « Meilleur Artiste Masculin International de l’Année ». Pour cette nouvelle édition des NRJ Music Awards, le chanteur remettait son prix en jeu. Face à lui, Luis Fonsi, Bruno Mars, Charlie Puth et The Weeknd. Et c’est le chanteur Ed Sheeran qui succède à son ami Justin Bieber. Grâce à son troisième album « Divide », numéro 1 en France et partout dans le monde dès sa sortie, le chanteur fait un comeback triomphal sur le devant de la scène ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017