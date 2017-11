Ed Sheeran – « Perfect »

Après avoir mis le feu aux côtés de Soprano, c’est en solo que le chanteur Ed Sheeran se présente sur la scène des NRJ Music Awards. L’interprète et auteur britannique revient maintenant avec « Perfect », son tout dernier tube qui s’est déjà classé dans le top 15 iTunes en France. Au cours de cette soirée exceptionnelle, le chanteur aux multiples récompenses pourra décrocher non pas un, ni deux, mais trois NRJ Music Awards ! En effet, Ed Sheeran est en lice dans les catégories « Chanson Internationale de l’Année » et « Clip de l’Année » pour son hit « Shape Of You » ainsi que celle d’« Artiste Masculin International de l’année ». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017