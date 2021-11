Ed Sheeran – « Shivers » - NRJ Music Awards 2021

Il vous a fait danser tout l’été avec l’addictif « Bad Habits », il a rythmé votre automne avec l’enivrant « Shivers », deux titres extraits de son tout nouvel album « Equals » entré directement #1 au top albums. À 30 ans à peine, 50 millions de disques vendus, plus de 75 milliards d’écoutes à travers le monde et une capacité à séduire par ses mélodies irrésistibles, single après single, album après album, Ed Sheeran est l’un des artistes les plus enthousiasmants de ces dernières années, capable de remplir des stades seul avec sa guitare, comme il le refera les 29 et 30 juillet prochain au Stade de France. Les chiffres donnent le tournis mais Ed Sheeran reste avant tout un artiste complet capable de surprendre et de se renouveler sans cesse, avec une humilité et une générosité sans pareil. Ed SHEERAN, nommé dans la catégorie Artiste Masculin International de l’année, nous fait l’honneur de sa présence sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021