Ed Sheeran et Soprano – « Shape of you »

Ed Sheeran et Soprano sont tous les deux présents ce soir aux NRJ Music Awards 2017. Sur scène, les chanteurs aux univers très différents s’unissent pour chanter la chanson mythique « Shape of You ». Avec plus de 4 millions de ventes mondiales pour son album « Divide », Ed Sheeran, l’artiste made in Ecosse relève le défi de chanter avec le rappeur Marseillais. Son dernier opus, « L’Everest », s’est écoulé à plus de 28 000 copies. Ce soir, les artistes défendent leurs places dans plusieurs catégories : « Chanson Internationale de l'année », « Artiste Masculin International de l'année », « Clip de l’année », « Artiste Masculin Francophone de l’année ». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017