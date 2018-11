Eddy De Pretto –" Kid" (en compétition)

Eddy de Pretto, auteur-compositeur-interprète et acteur est présent ce soir en direct sur la grande scène des NRJ MUSIC AWARDS 2018 afin de prétendre au titre de la Révélation francophone de l’année. La success story d'EDDY DE PRETTO ne se dément pas ! Dès son premier album sorti en octobre 2017 et intitulé "Kid", le jeune chanteur séduit grâce à des titres et un phrasé particulier tel que le hit "Fête de trop". Son premier album, "Cure", était très attendu, sorti en mars dernier, le disque permet à l'artiste de confirmer le succès : plus de 105.000 ventes pures, et une tournée aux quatre coins de la France, ainsi qu'une imposante tournée des Zéniths début 2019. Ce soir, Eddy de Pretto vient défendre son titre « Révélation Francophone de l’année » aux NRJ Music Awards face à aux cinq autres artistes en lice, dont Dadju, Hoshi, Marwa Loud ou encore Aya Nakamura, Vegedream… Selon vous, mérite-t-il ce titre ? Vous avez pu choisir votre artiste préféré dans ces différentes catégories durant 1 mois avant l’émission grâce au dispositif de vote mis à disposition. Alors qui remporte cette catégorie ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018