En savoir plus sur Nikos Aliagas

L’émotion est au rendez-vous : Elton John dont on connait la grande carrière internationale et ses multiples succès reçoit une belle récompense. Et c'est Nikos Aliagas qui la lui remet sur scène. Ce soir, le chanteur britannique est récompensé de l'Award d'Honneur. Regardez ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020