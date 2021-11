« Evidemment » - Kendji Girac - élue " La chanson francophone de l’année" - NRJ Music Awards 2021

Comme chaque année, un vote du public se fait tout au long de la cérémonie et cette année c'est la catégorie « La chanson francophone de l’année » qui est plébiscitée en direct pendant la cérémonie des NRJ Music Awards 2021. C’est aux téléspectateurs et internautes de voter pour élire les 10 artistes nommés. Cette année encore, dix artistes français se disputaient le prix : “ Kendji - "Evidemment" ; Soprano - "Dingue" ; Louane "Aimer A Mort" ; Tayc - "Le Temps », Clara Luciani –« Respire encore », Amel Bent Et Hatik « 1, 2, 3 », Vitaa et Slimane « XY », Jeremy Frerot "Un Homme" ; Grand Corps Malade & Louane - "Derriere Le Brouillard" ;Dadju & Anitta - "Mon Soleil" ; . Le public avait la possibilité de voter, par SMS et par téléphone, tout au long de la cérémonie pour élire La chanson francophone de l’année ! Et c'est Kendji Girac avec « Evidemment » qui remporte l'Award de la « Chanson Francophone de l'Année 2021 » Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021