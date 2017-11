Génération Enfoirés Medley – « Attention au départ / Le temps qui court / La chanson des restos »

Ce soir, La Génération Enfoirés envahit le Palais des Festivals pour interpréter trois titres phares de leur répertoire : « Attention au départ », « Le temps qui court » et « La chanson des restos ». Le premier morceau, sorti en 2013 est écrit et composé par Jean-Jacques Goldman et chanté ce soir les talents de « The Voice Kids » : Manuela, Evan et Marco, Carla, Lou, Lisandro, Angelina, Cassidy, Amandine, Betyssam, Leelou et Antoine. La mini-bande des Enfoirés enchaîne avec « Le temps qui court » puis « La chanson des restos », le titre phare des Enfoirés, chanté par Jean-Jacques Goldman en 1986 et remis au goût du jour par plusieurs personnalités dont Lisandro Cuxi, Antoine Griezmann, Omar Sy et Hugo Lloris. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017