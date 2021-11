Gims & Vitaa « Prends Ma Main » - NRJ Music Awards 2021

Pour cette 23ème édition des NRJ Music Awards, Gims et Vitaa interprètent en duo « Prends ma main » en direct de Cannes, au Palais des Festivals et des Congrès. Tous deux nommés dans plusieurs catégories concourent séparément. Pour Vitaa, avec Slimane - élus « meilleur groupe/duo francophone 2020 » et « la Chanson francophone de l’année 2020 »- défendent ce soir pour l’année 2021 l’award du « Groupe/Duo de l’année francophone » et l’award « Clip de l’année » pour le titre « De l’or ». Tandis que Gims, rappeur, chanteur et compositeur, est un artiste incontournable de la scène musicale française. Après ses débuts avec Sexion d’Assaut, il cartonne en solo grâce aux succès de ses albums « Subliminal », « Mon cœur avait raison », « Ceinture noire » et « Le Fléau ». Avec plus de 6 millions de disques vendus, Gims s’impose désormais comme l’un des artistes les plus influents du moment. Après avoir reçu un NRJ Music Awards d’honneur 2020, GIMS est nommé cette année dans la catégorie Artiste Masculin Francophone de l’année face à Dadju, Grand Corps Malade, Hatik, Jérémy Frérot, Keen’v, Kendji, Soprano, Tayc et Vianney et également dans la catégorie Collaboration Francophone de l’année avec Dhurata Dora pour le titre « Only You ». Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021