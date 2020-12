Gims, “Bella”, “Sapés comme jamais”, “J’me tire”… - NRJ Music Awards 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Ce soir, Gims ouvre la 22è cérémonie des NRJ Music Awards 2020 en interprétant un medley de ses plus grands succès : « Intro » « Immortel » « Sapes Comme Jamais » « Bella » « Bella Ciao » « J’me Tire » « Zombie » « Brisé » « La Même » « Est Ce Que Tu M’aimes » « Hola Senorita » « Jusqu’ici Tout Va Bien ». Gims est nommé dans deux catégories : la première « L’artiste masculin francophone de l’année » face à Amir, Dadju, Vianney, Julien Doré, Kendji Girac et M Pokora., et la seconde pour son duo avec Sting « Reste » en compétition face à Amel Bent X Imen Es (“Jusqu'au Bout”), Bigflo & Oli Feat. Bon Entendeur (“Coup De Blues/Soleil”), Grand Corps Malade & Camille Lellouche (“Mais Je T'aime”), Lartiste & Caroliina (“Comme Avant”), Soolking Feat. Dadju (“Meleğim”). Vous avez pu choisir votre artiste préféré dans ces différentes catégories durant 1 mois avant l’émission grâce au dispositif de vote mis à disposition. Alors qui remportera le titre cette année ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020