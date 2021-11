Grand Corps Malade et Louane “Derrière le brouillard” - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Tiré de son dernier album “Mesdames” où l’artiste Grand Corps Malade met en lumière les femmes, l’artiste vient interpréter ce soir en direct sur la scène des NRJ Music Awards 2021 le titre « Derrière le brouillard » en duo avec Louane. Grand Corps Malade et Louane sont en lice pour défendre ce titre émouvant et remporter l’award du « clip de l’année 2021 ». En parallèle, Louane concourt dans la catégorie « Artiste féminine francophone de l’année » face à Amel Bent, Clara Luciani, Eva, Hoshi, Juliette Armanet, Wejdene et Yseul. Alors qui remportera ces catégories ? Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021