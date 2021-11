Happening ! McFly et Carlito « Je ne suis pas chauve » - NRJ Music Awards 2021

Ils figurent tout en haut de la liste des Youtubeurs les plus appréciés de la plateforme : McFly et Carlito cumulent – juste – 4 millions d’abonnés, 64 ans et quatre enfants à eux deux. Leurs vidéos dépassent quasi systématiquement les 3 000 000 de vues et leur pouvoir d’influence est gigantesque. David Coscas, alias McFly et Raphaël Carlier, alias Carlito, sont présents ce soir sur la scène des NRJ Music Awards 2021. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021