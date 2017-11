Imagine Dragons, élu « Groupe / Duo International de l’Année »

Qui succèdera à Coldplay, dernier détenteur en date du trophée « Groupe / Duo International de l’Année » ? Cette année, le groupe Clean Bandit, U2, J. Balvin & Willy William, The Chainsmokers, Calvin Harris ainsi que Imagine Dragons sont dans la course. Et c’est le dernier groupe qui remporte le trophée ! Portés par les singles « Thunder » et « Believer », le groupe de rock alternatif américain, originaire de Las Vegas est élu « Groupe / Duo International de l’Année » ce soir à Cannes. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017