Imagine Dragons - “Wrecked” - NRJ Music Awards 2021

Ce groupe de pop rock américain incontournable, originaire de Las Vegas, Imagine Dragons, nous fait l’honneur de venir interpréter en direct sur la scène des NRJ Music Awards au Palais des festivals de Cannes, leur titre ,“ Wrecked”. Mais c’est dans la catégorie “Chanson international de l’année” que le groupe Imagine Dragon concourt avec leur titre “Follow you” face à Ed Sheeran – “Bad Habits“, Justin Bieber Ft Daniel Caesar, Giveon – “Peaches“, Olivia Rodrigo – “Good 4 U”, Shouse – “Love,onight”, The Kid Laroi & Justin Bieber - “Stay”, The Weeknd – ”Save Your Tears”. Sera-t-il aussi plébiscité dans la catégorie « Groupe/duo international de l’année » où Imagine Dragons est aussi en compétition ? Cliquez pour voir leur prestation. https://www.universalmusic.fr/ Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021