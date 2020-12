Indochine et Christine and The Queens “3Sex” - NRJ Music Awards 2020



En savoir plus sur Nikos Aliagas Voici un duo magistral qui nous fait l’honneur d’interpréter sur la scène de La Seine Musicale de Paris, une reprise d’un des titres emblématiques d’Indochine “3Sex”. Ce soir, le groupe mythique propose « Nos célébrations », extrait tiré de la compilation « Singles Collection », sortie en mai 2020. Le groupe est nommé dans deux catégories « Groupe/Duo Francophone de l’Année » face à Boulevard Des Airs, Tryo, Vitaa & Slimane et « La chanson francophone de l’année » face à “Jusqu’au Bout” – Amel Bent X Imen Es, “La Fête” – Amir, “Facile” – Camélia Jordana, “Angela” – Hatik, “Tahiti” – Keen’V, “Désolé Pour Hier Soir” – Tryo Feat. Mc Fly & Carlito, “Avant Toi” – Vitaa & Slimane. Quel(s) award(s) le groupe Indochine remportera-t-il pour cette 22è édition des NRJ Music Awards ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020