Indochine – « La vie est belle »

Indochine, le groupe incontestable du rock français est présent sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. Ce soir, le groupe mythique propose « La vie est belle », extrait de son dernier album « 13 ». L’opus se classe numéro un des ventes depuis sa sortie et réalise le meilleur démarrage de l’année pour un nouvel album original. D’ailleurs, il s’est écoulé à plus de 100.000 exemplaires en l’espace de deux semaines. Dès février 2018, Indochine partira sur les routes de France à l’occasion de leur « 13 Tour ». Le groupe est nommé dans la catégorie « Groupe/Duo Francophone de l’Année » face à Bigflo & Oli, Amir et OneRepublic, Arcadian, Kids United et Ofenbach. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017