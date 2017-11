J-1 avant les NRJ Music Awards 2017 : Lou et Lenni-Kim, prêts pour demain soir !

Demain soir, a lieu la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards. Cette année, Lenni-Kim, révélée dans The Voice Kids et actuel danseur dans « Danse avec les stars » est nommé dans la catégorie « Révélation Francophone de l’Année » aux côtés de Lisandro Cuxi, Lartiste, Léa Paci et Tibz. Alors, pour l’encourager, le Québécois peut compter sur le soutien infaillible de sa grande amie Lou. Révélée dans la saison X de « The Voice Kids », la jeune femme aperçue dans « Demain nous appartient » suit son ami à la trace. D’ailleurs, demain soir elle chantera avec les membres de Génération Enfoirés dont Lenni-Kim fait aussi partie, le temps de trois chansons. Pour TF1, les deux graines de stars se livrent sur leurs projets respectifs à 24 heures des NRJ Music Awards.