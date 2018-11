Jain « Alright » (en compétition)

C’est un grand plaisir d’accueillir sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS 2018 en direct du palais des festivals de Cannes Jain pour interpréter en direct le titre « Alright ». Jain vous a fait danser tout l’été avec ce tube entraînant et grâce à ce titre l’artiste est nommée dans deux catégories Artiste Féminine Francophone de l'année face à Louane, Jenifer, Zazie, Vitaa ou encore Christine & The Queens et nommée aussi dans la catégorie clip de l’année face à “Basique” – Orelsan ; “No Tears Left To Cry” – Ariana Grande ; BigFlo & Oli avec « Demain ou encore Girls Like You – Maroon 5 (feat. Cardi B). Qui remportera dans chacune de ces catégories ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018