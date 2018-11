Jain, élue Artiste Féminine Francophone de l'Année aux NRJ Music Awards 2018 !

Après un suspense insoutenable, c’est Jain qui remporte le trophée de l’ «Artiste Féminine Francophone de l’Année ». La jeune femme jouait sa place aux côtés de Louane, Jenifer, Zazie, Vitaa ou encore Christine & The Queens. C’est avec son titre « Come » que cette auteure-compositirice-interprète s’est fait connaitre. Aujourd’hui, sur la scène des NRJ Music Awards 2018, Jain vient de remporter cet award après avoir interprété son tube du moment « Al Right » Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018