Jenifer – "Notre idylle" (en compétition)

Nommée dans la catégorie « Artiste féminine francophone de l’année », Jenifer concourt face à Christine & The Queens, Louane, Jenifer, Zazie, Vitaa et Jain. La coach du grand divertissement de The Voice a déjà été plusieurs fois récompensée aux NRJ Music Awards, très plébiscitée par le public. Ce soir, l’artiste nous fait l’honneur d’interpréter en direct sur la scène de l’évènement musical de l’année pour interpréter son dernier titre «Notre idylle». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018