Jérémy Frérot - « Un homme » - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Pour le plus grand bonheur de tous, ce soir, sur cette scène des NRJ Music Awards 2021 situé au Palais des festivals de Cannes, Jérémy Frérot, ancien talent de The Voice, vient défendre sa place dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Dadju, Gims, Grand Corps Malade, Hatik, Kendji, Keen’v, Tayc, Soprano et Vianney. L’ancien artiste du duo Frérot Delavega interprète en direct son titre « Un Homme » issu de son deuxième album : "Meilleure vie". Qui remportera l’award 2021 ? A vous de décider. Découvrez la prestation de Jérémy Frérot, « Un homme ». Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021