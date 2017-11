Julien Doré – « Coco Câline »

Julien Doré cartonne avec son dernier album « & ». On le retrouve cette année nommé dans la catégorie « Artiste Masculin Francophone de l’Année » des NRJ Music Awards 2017. Avec ce nouvel opus, le chanteur est pour la première fois tout en haut du classement des albums les plus vendus. « Le Lac », « Coco Câline », « Porto Vecchio » ou encore « Sublime et Silence » sont couronnés de succès sur Internet. Ce soir, le chanteur a décidé d’interpréter « Coco Câline » au Palais des Festivals. L’artiste est en compétition face à M Pokora, Soprano, Claudio Capéo, Vianney et Calogero. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017