Julien Doré “La fièvre” "Nous" - NRJ Music Awards 2020

Julien Doré cartonne avec son dernier album « Aimée ». On le retrouve cette année nommé dans la catégorie « Artiste Masculin Francophone de l’Année » des NRJ Music Awards 2020 face à Amir, Dadju, Gims, Vianney, Kendji Girac et M Pokora. Et aussi, dans la catégorie « le clip de l’année » avec le clip « nous" issu de son album « Aimée ». Ce soir, le chanteur a décidé de nous interpréter un medley de ses grands titres à succès sur La Seine Musicale de Paris. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020