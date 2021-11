Juliette armanet « Le dernier jour du disco » - NRJ Music Awards 2021

Après le succès fulgurant de son premier album « Petite Amie » qui s’est vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, la renversante Juliette Armanet revient avec un deuxième album très attendu intitulé « Brûler le feu ». Le premier extrait de cet album « Le Dernier jour du disco » est déjà un véritable succès. Elle sera également en tournée dans toute la France dès 2022. Une chose est sûre : JULIETTE ARMANET fait déjà partie des grands noms de la chanson française ! Elle sera donc présente lors de la 23ème cérémonie des NRJ MUSIC AWARDS et est nommée dans la catégorie Artiste Féminine Francophone de l’année face à Clara Luciani, Eva, Hoshi, Amel Bent, Louane, Wejdene et Yseult. Cette jeune compositrice, auteure et interprète, recevra-t-elle cet award 2021 ? https://www.universalmusic.fr/ Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021