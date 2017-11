Keen V – « Elle a » (En compétition)

C’est un habitué des NRJ Music Awards qui fait son entrée ce soir au Palais du Festival de Cannes : Keen’V. La superstar vient de sortir la réédition de son septième album « #7 », écoulé à près de 27 000 exemplaires. Avec son prédécesseur « Là où le vent me mène » (2015), il s’était déjà installé au sommet des charts avec 26 000 ventes. Ce nouvel album est porté par les titres « Le chemin de la vie » mais aussi « Elle a ». D’ailleurs, c’est ce dernier que le chanteur a choisi d’interpréter ce soir. Keen’v est nommé dans la catégorie « Chanson francophone de l’année » aux côtés de Louane, Amir, Lartiste, Soprano et Vianney. Et c’est à vous de voter pour élire votre artiste préféré. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017