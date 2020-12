Kendji Girac & Gims “Dernier Metro” - NRJ Music Awards 2020 (en compétition)

On ne présente plus Kendji Girac, révélé lors de The Voice en 2014 qui a connu le succès dès son premier titre et qui n’a cessé de truster les premières places des hits. Et on ne compte plus le nombre de distinctions reçues aussi ! Pareil, on ne compte plus les titres qui cartonnent pour le grand artiste Gims comme « Bella », « Est-ce que tu m’aimes »… Pour cette 22ème édition des NRJ Music Awards 2020 – Paris Edition, Kendji Girac et Gims viennent interpréter sur la scène des NRJ Music Awards 2020, qui se déroulent exceptionnellement à Paris, à La Seine Musicale, leur dernier titre « Dernier Metro ». Ce soir, ces deux grands artistes défendent tous les deux le titre de la performance francophone de l'année, soumis aux votes du public pendant l'émission, et de l’artiste masculin francophone de l’année face à Amir, Dadju, Julien Doré, M. Pokora et Vianney. Qui de Gims ou Kendji Girac remportera ce soir le titre de l’Artiste masculin francophone de l'année 2020 ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020