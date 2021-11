« Evidemment » -Kendji Girac- sacrée "Chanson Francophone de l'année - NMA 2021

On ne présente plus Kendji Girac, révélé lors de The Voice en 2014 qui connait depuis le succès dès son premier titre et qui ne cesse de truster les premières places des hits. Ce soir, l’artiste français défend le titre « Evidemment », qu’il interprète en direct, issu de son album Mi vida, et concourt face à Amel Bent & Hatik – “1, 2, 3”, Dadju & Anitta – “Mon Soleil”, Gims & Dhurata Dora - “Only You“, Grand Corps Malade & Louane - “Derrière Le Brouillard“ et M. Pokora & Dadju – “Si On Disait” et Sia & Amir – “1+1”. Kendji est aussi en compétition dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Dadju, Gims, Grand Corps Malade, Hatik, Jérémy Frérot, Keen’v, Tayc, Soprano et Vianney. Kendji Girac, remportera-t-il ce soir un ou des awards des NRJ Music Awards 2021 ? https://www.universalmusic.fr/ Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021