Kendji Girac – "Pour oublier" (en compétition)

On ne présente plus Kendji Girac révélé lors de The Voice en 2014 qui a connu le succès dès son premier titre et qui ne cesse de truster les premières places des hits et on ne compte plus le nombre de distinctions reçues. Ce soir, pour les NRJ MUSIC WARDS 2018, Kendji vient nous interpréter en direct son titre « Pour Oublier ». Ce chanteur et guitariste français concourt dans la catégorie Artiste Masculin Francophone de l’année face à Soprano, Amir, Maître Gims, Orelsan ou en encore Slimane et Soprano. Pendant 1 mois, un dispositif de vote a été mis à disposition pour élire votre artiste préféré. Pour qui avez-vous voté ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018