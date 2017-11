Kungs, élu « Dj de l’Année »

Les français sont mis à l’honneur aux NRJ Music Awards ! Cette année, Dj Snake, Feder, David Guetta, Martin Solveig, Kungs et Petit Biscuit concourent au titre de « Dj de l’Année ». A 20 ans, Kungs est l’un des plus jeunes DJs représentés dans cette catégorie. De son vrai nom Valentin Brunel, le jeune homme affiche une discographie bien remplie. « This Girl », « Don’t You Know », « Layers » ou encore « More Mess » en duo avec Olly Murs et Coely. Ce soir, c’est lui qui est élu « Dj de l’Année ». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017