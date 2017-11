Lartiste – « Chocolat » (En compétition)

Impossible d’être passé à côté du hit « Chocolat » du chanteur Lartiste cet été ! Le rappeur en featuring avec Awa Imani a cartonné avec ce morceau au refrain imparable. « Chocolat » connait un succès incroyable même plusieurs mois après sa sortie. Le clip a récolté pas moins de 190 millions de vues sur YouTube, ce qui lui permet de faire partie des vidéos les plus visionnées de l’année. Et ce n’est pas tout ! Le deuxième album de Lartiste, « Clandestino », sorti au mois de décembre dernier est aujourd’hui disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus en France. Ce soir, il est nommé dans la catégorie « Chanson Francophone de l’Année » aux côtés de Louane, Amir, Keen’v, Soprano et Vianney. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017