Les stars racontent 20 ans de NRJ Music Awards

L'an dernier, Aya Nakamura a triomphé sur le plateau des NRJ Music Awards. Une scène qui avant elle avait vu se succéder les plus grandes stars : Britney Spears, Madonna, Shakira, U2, Beyonce, Rihanna, Céline Dion, Stromae, David Guetta… Tous sont venus chanter pour l'un des plus grands shows musicaux télévisés au monde. Car, en 20 ans, les NRJ MUSIC AWARDS se sont imposés comme LE rendez-vous incontournable de tous les plus grands artistes de la planète. Et pour les 400 artistes qui s'y sont succédé, chanter sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS reste un souvenir impérissable. Pour fêter les 20 ans des NRJ MUSIC AWARDS, TF1 propose un documentaire exceptionnel dans lequel les artistes reviendront sur les moments culte de l'émission. Ils raconteront les coulisses, leurs meilleurs moments, leurs plus beaux duos, leurs prestations les plus folles, leurs moments les plus émouvants, leurs meilleurs souvenirs, leurs " 1ère fois " … Parmi les artistes présents dans ce documentaire : Jenifer, Christophe Willem, Soprano, Black M., Black Eyed Peas, Nicola Sirkis, Christine and The Queens, Charlie Puth, David Guetta, Kendji Girac, Louane, Kyo, Shy'm, Amir, Joyce Jonathan, Jean-Paul Gaultier, Nikos Aliagas, Arthur, Anthony Kavanagh…