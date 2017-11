Lisandro Cuxi, élu « Révélation Francophone de l’Année »

A seulement 18 ans, Lisandro Cuxi remporte le prix de la « Révélation Francophone de l’Année ». Le chanteur, révélé dans « The Voice Kids » en 2015, puis dans la version adulte du programme un an plus tard concrétise son rêve d’enfant. Aujourd’hui, le protégé de M Pokora lance sa carrière et propose à ses fans son premier album, « Ma bonne étoile », sorti à la rentrée septembre. Lisandro raconte son histoire sur 13 morceaux légers et émouvants, évoquant l'amour, ses racines ainsi que ses blessures. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017