Louane et Julien Dore – "Midi sur Novembre" (Louane en compétition)

Cette année encore, Louane et Julien Doré nous font l’honneur d’être présents aux NRJ Music Awards 2018. La jeune femme multi-récompensée s’est unie à Julien Doré pour interpréter ensemble un single puissant et détonnant dont le titre est « Midi sur Novembre ». Ce titre que vous pourrez retrouver sur la réédition du deuxième album éponyme de Louane. Révélée dans « The Voice », la jolie blonde qui a vendu plus de 350.000 exemplaires de son dernier album éponyme grâce au succès des titres « On était beau » ou « Si j’étais là » était déjà présente l’année dernière au Palais des Festivals de Cannes. Idem pour Julien Doré qui nous avait interprété « Coco Câine ». Pour cette vingtième édition des NRJ Music Awards, Louane est nommée dans la catégorie « Artiste Féminine Francophone de l'année » concoure face à Christine & The Queens, Jenifer, Zazie, Vitaa ou encore Jain . Qui remportera cette catégorie ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018