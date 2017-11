Louane – « On était beau » (En compétition)

Cette année encore, Louane nous fait l’honneur d’être présente aux NRJ Music Awards 2017. La jeune femme multi-récompensée propose à ses fans son nouveau titre « On était beau », extrait de son prochain album à paraître. Le morceau enregistré et tourné à Paris est un hymne à la joie. Révélée dans « The Voice », la jolie blonde qui a vendu plus d’un million d’album était déjà présente l’année dernière au Palais des Festivals de Cannes. Elle avait interprété ses plus gros titres : « Jour 1 » et « Nos Secrets ». Nommée dans la catégorie « Artiste Féminine Francophone de l'année » face à Jain, Nolwenn, Tal et Vitaa, la jeune femme sait que la compétition est rude. D’autant plus qu’elle concoure également dans la catégorie « Chanson Francophone de l’Année ». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017