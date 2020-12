M. Pokora “Si On Disait” élu "Performance de la soirée" - NRJ Music Awards 2020 (en compétition)

Pour cette 22ème édition des NRJ Music Awards qui se déroule exceptionnellement à Paris, sur la scène de La Seine Musicale, M. Pokora, recordman des NRJ Music Awards, concourt cette année au titre de la performance francophone de l'année, soumis aux votes du public pendant l'émission, et celle de l'Artiste Masculin Francophone de l’Année face à Amir, Dadju, Gims, Julien Doré, Kendji Girac et Vianney. Ce soir, l’interprète de « Dangerous », « Les planètes », ou encore « Elle me contrôle » vient chanter son dernier titre « Si On Disait ». Recevra-t-il ce soir une distinction de cette 22è édition ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020