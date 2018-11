Maitre Gims / Vianney – "La Même" (en compétition)

Avec sa voix puissante et facilement reconnaissable, Maître Gims marque sa différence dans l’univers du rap français, caché derrière ses lunettes noires. Face à la réussite qu'il connaît, impossible de passer à côté du phénomène Maître Gims. Connu du grand public pour sa participation à Sexion d’Assaut, Maître Gims se lance ensuite en solo avec l’album « Subliminal », vendu à plus d'un million d'exemplaires et certifié disque de diamant. La superstar du rap frôle des sommets. Ce soir Maitre Gims et Vianney unissent de nouveau leur voix pour interpréter en direct de la scène des NRJ Music Awards leur titre en compétition « La même ». Maître Gims concourt dans deux catégories : la première pour « L’artiste masculin francophone de l’année », et pour la catégorie Groupe / Duo Francophone de l'année avec Vianney ainsi que Naestro – Vitaa – Slimane et Dadju pour l’interprétation de Ciao Bella.Qui remportera le titre cette année ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018