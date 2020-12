En savoir plus sur Nikos Aliagas

Mariah Carey, grande star américaine internationale aux multiples succès, entre autres « All I Want For Christmas is you » reçoit une belle récompense. Et c'est Nikos Aliagas qui la lui remet sur scène. Ce soir, la diva est récompensée de l'Award d'Honneur. Regardez ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020