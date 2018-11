Muse – "Something Human" (en compétition)

C’est une grande première ! Pour sa 20ème édition, les NRJ Music Awards ont l’honneur de recevoir le groupe Muse, le trio de rockers anglais aux sept albums au compteur et aux 20 millions d’albums vendus dans le monde. Ce soir, Muse vient interpréter en direct leur titre intitulé « Something Human» et remporter l’award de la catégorie « Groupe / Duo International de l'année où sont aussi nommés David Guetta – Sia ; Calvin Harris – Dua Lipa ; Imagine Dragons ; Nicky Jam – J. Balvin et Maroon 5. Qui remportera cet award ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018