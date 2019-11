NMA 2019 - Angèle interprète « Balance ton quoi »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Angèle interprète « Balance ton quoi » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Cette chanson, écrite par l’artiste, traite du sexisme et fait référence au mouvement #BalanceTonPorc. À seulement 23 ans, l’auteure-interprète-compositrice voit son premier album « Brol » certifié disque de diamant avec plus de 500.000 ventes cumulées. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.