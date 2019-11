Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Bigflo et Oli interprètent « Promesses » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Le duo de rap français explose littéralement les ventes et totalisent plus d’un million d’albums vendus depuis le début de leur carrière. Leur dernier album « Ma vie de rêve » est certifié disque de platine. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.