NMA 2019 - Clara Luciani interprète « La grenade »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Clara Luciani interprète « La grenade » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Propulsé par le hit "La Grenade", Clara Luciani est désormais une chanteuse incontournable de la scène musicale française. Son album vient d'être récemment certifié disque de platine avec plus de 120.000 copies vendues et ses concerts ont affichés complets toute l'année, dont l'Olympia en septembre dernier.