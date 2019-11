NMA 2019 - Jenifer et Slimane interprètent « Les choses simples »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Jenifer et Slimane interprètent « Les choses simples » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Jenifer est actuellement portée par son huitième album, qui s'est écoulé à 90 000 exemplaires. La chanteuse s’est entourée notamment de Slimane sur le duo "Les Choses simples". Les deux membres de la famille The Voice nous offrent un magnifique duo sur l’amour. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.

