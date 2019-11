NMA 2019 - Jonas Brothers interprètent « Only Human »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, les Jonas Brothers interprètent leurs plus grandes chansons en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Après plus de 17 millions d'albums vendus, plus d'un milliard de streams dans le monde et 6 ans d’absence, ils reviennent avec un nouvel album « Happiness begins » duquel est extrait le single « Sucker ». Artistes complets, compositeurs, chanteurs, musiciens, acteurs, ils reviendront en France le 22 février 2020 pour un concert exceptionnel à l’Accor Hotels Arena, dans le cadre de leur tournée mondiale « Happiness Begins Tour ». Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.