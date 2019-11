NMA 2019 - Jonas Brothers interprètent « Sucker »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, les Jonas Brothers interprètent « Sucker » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. 2019 marque le retour d’un des plus grands groupes pop du 21ème siècle. Un peu moins de 6 ans après leur séparation en 2013, les 3 frères Joe, Kevin et Nick Jonas ont annoncé leur réunification en février dernier. Ils reviennent avec un nouvel album « Happiness begins » duquel est extrait le single « Sucker », le plus gros succès international du groupe à ce jour. Ils reviendront en France le 22 février 2020 pour un concert exceptionnel à l’Accor Hotels Arena. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.