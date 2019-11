NMA 2019 - Kendji Girac et Claudio Capéo interprètent « Que Dieu me pardonne »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Kendji Girac et Claudio Capéo interprètent « Que dieu me pardonne » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. C’est muni de leur instrument de musique, la guitare pour Kenji Girac et l’accordéon pour Claudio Capeo, que les deux anciens talents de The Voice interprètent ce tube entraînant et engagé. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.

