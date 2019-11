NMA 2019 – Kiddy Smile danse sur son tube Let a B!tch Know

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Kiddy Smile, le roi du voguing, danse avec sa troupe sur son tube Let a B!tch Know. Kyddy Smile, qui anime la soirée des NRJ Music Awards 2019 en tant que DJ, est un chanteur, DJ, producteur et danseur français. Il est notamment connu pour sa mise en avant du mouvement new-yorkais, le voguing, sur la scène parisienne. Énorme révélation de l’année 2018, il a sorti un album « One Trick Pony ». Kiddy Smile se produira les 22 et 23 novembre prochains à La Gaîté Lyrique à Paris. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.

