NMA 2019 - Lewis Capaldi et Clara Luciani interprètent « Someone you loved »

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Lewis Capaldi et Clara Luciani interprètent « Someone you loved » en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Lewis Capaldi a sorti son premier album "Divinely Inspired To A Hellish Extent", le 17 mai dernier, qui s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde. Il sera sur la scène mythique de l’Olympia le 12 février 2020. Il est nommé dans la catégorie Chanson Internationale de l’Année avec son titre "Someone You Loved" qu’il interprète avec Clara Luciani. Celle-ci a été propulsé pas son hit "La Grenade". Le 22 novembre prochain, la chanteuse sort la réédition de son album avec cinq titres inédits. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.