NMA 2019 - Medley : M. Pokora (« Les planètes », « Elle me contrôle », « Juste une photo de toi », À nos actes manqués », « On est là », « Cette année-là », « Tombé »)

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, M. Pokora interprète ses plus grandes chansons en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. M. Pokora a fait son grand retour avec son album « Pyramide », certifié disque de platine avec plus de 100.000 ventes cumulées depuis avril. Le recordman des NRJ Music Awards concourt cette année au titre d’Artiste Masculin Francophone de l’Année. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.

