NMA 2019 - Medley : Maëlle (« Toutes les machines ont un cœur »), Boulevards des Airs (« Allez reste »), Lenni Kim (« Minuit »)

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Maelle, Boulevards des airs et Lenni Kim interprètent chacun leur chanson en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Maelle côtoie les étoiles depuis sa victoire de The Voice saison 7 en 2018. Son premier hit « Toutes les machines ont un cœur », écrit par son ancienne coach Zazie, est un succès depuis sa sortie en avril 2018. Le clip sorti il y a trois mois comptabilise déjà près de 3 millions de vues sur sa chaine officielle. Tout semble sourire également à Boulevard des airs. Trois ans après son explosion médiatique avec "Bruxelles" certifié disque de platine, la formation de Tarbes est venue ensoleiller l'été 2018 avec l'album "Je me dis que toi aussi". Un nouveau disque d'or entre les mains, le groupe a prouvé une nouvelle fois sa popularité auprès du grand public. Du haut de ses 18 ans, Lenni-Kim est aussi vrai showman : chanteur, danseur, acteur, il possède plus d’une corde à son arc. En septembre 2019, Lenni-Kim annonçait la sortie de son nouvel EP "18", un an après le succès de son premier album "Les Autres". La star québécoise sera en tournée dans toute la France à partir du 12 mars 2020. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.