NMA 2019 - Medley : Roméo Elvis (« Soleil »), Bilal Hassani (« Roi »), Trois Cafés Gourmands (« À nos souvenirs »)

Pour cette 21ème édition des NRJ Music Awards, Romeo Elvis, Bilal Hassani et Trois cafés gourmands interprètent chacun leur chanson en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Roméo Elvis a sorti en avril dernier, son premier album solo "Chocolat". Celui-ci a été certifié disque d'or et lui a permis de se lancer dans une imposante tournée des festivals avant de le retrouver sur la scène de l'AccorHotels Arena, le 26 mars 2020. Le rappeur belge, qui est également le frère d’Angèle, fait partie des grands favoris de la cérémonie. Bilal Hassani enchaine les succès depuis qu’il a représenté la France à l’Eurovision 2019 avec son titre « Roi ». Le phénomène pop a entamé sa toute première tournée, le "Kingdom Tour", par un concert sold out dans la salle mythique de l'Olympia le 21 octobre dernier ! Trois Cafés Gourmands connait subitement un succès national en 2018 quand le public découvre "À Nos Souvenirs". Le clip est visionné plus de 14 millions de fois sur Youtube. Les membres du groupe, Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly sont attachés à des sonorités qui leurs ressemblent : festives aux accents de variété folk. Le trio corrézien sort son premier album "Un Air de Rien", rapidement certifié triple disque de platine avec plus de 300.000 ventes cumulées. Retrouvez la 21ème édition des NRJ Music Awards sur MYTF1.

